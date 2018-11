Local Euromilionária sofre acidente em Jaguar em Marco de Canaveses Por

Amália de Jesus, a euromilionária natural de Ariz, Marco de Canaveses, esteve esta sexta-feira envolvida numa colisão. A mulher não sofreu ferimentos, mas viu o seu Jaguar ficar danificado.

De acordo com o Correio da Manhã, a vencedora de 40 milhões de euros em 2013, foi atingida por um veículo ligeiro após uma curva.

O Jaguar F Type, conduzido por Amália de Jesus, acabou por rodopiar na via e embater com violência no passeio, perdendo uma roda traseira.

A GNR de Marco de Canaveses identificou o condutor da outra viatura, um Opel Corsa, que terá provocado o acidente.

Segundo o diário, Amália de Jesus não precisou de assistência, sendo o carro transportado para uma oficina da marca.

Esta não é, de resto, a primeira vez que a euromiliária se envolve num acidente.

Em 2016, destruiu um Maserati avaliado em 200 mil euros, também numa colisão.