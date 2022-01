Mundo Euromilhões: Sorteio desta sexta-feira, 28 de janeiro (chave para jackpot de 49 milhões) Por

O sorteio do Euromilhões definiu, nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, a chave de um jackpot de 49 milhões de euros (sorteio 008/2022). Aceda aos números e estrelas do Euromilhões, sorteados há poucos minutos.

Clube dos excêntricos volta a abrir portas. Saiba se está milionário. Boa sorte

Nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro, foram sorteados os números 10, 25, 29, 34 e 45, acompanhados pelas estrelas 09 e 10.

Verifique o seu boletim e confira se é o novo milionário do Euromilhões.

O PT Jornal reproduz os números publicados após o acompanhamento em direto.

No entanto, os apostadores devem consultar o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a confirmação dos números e de eventuais prémios.

Em Portugal, todos os prémios do Euromilhões e de outros jogos da Santa Casa estão sujeitos a tributação desde que sejam superiores a 5000 euros. O imposto de selo cobrado pelo Estado é de 20 por cento.

Por outro lado, se quiser pesquisar todas as chaves, poderá fazê-lo no PTJ Jornal. Siga a página do Euromilhões criada neste jornal onde poderá consultar o histórico de sorteios e chaves anteriores.