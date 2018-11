Mundo Euromilhões faz um excêntrico no estrangeiro Por

O sorteio do Euromilhões encontrou um totalista, nesta sexta-feira. O apostador, com boletim registado no estrangeiro, vai receber cerca de 50 milhões de euros.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia, cinco apostadores, todos com aposta registada no estrangeiro também, conseguiram um segundo prémio.

Cada um deverá receber um valor a rondar os 223 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio, esse, saiu em sorte a cinco apostadores, um deles com boletim registado em território nacional e a cada um caberá um prémio a rondar os 52 mil euros.

Já o quarto prémio saiu a 25 apostadores, um dos quais com boletim registado em Portugal.

Cada um destes premiados vai receber cerca de cinco mil euros.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

O próximo sorteio do Euromilhões realiza-se na terça-feira, dia 20 de novembro, com um jackpot de 17 milhões de euros.