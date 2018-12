Europa Euromilhões com jackpot de 128 milhões de euros no Ano Novo Por

É um prémio verdadeiramente incrível aquele que estará em jogo na próxima terça-feira, primeiro dia de 2019. Depois de várias semanas sem vencedor, o jackpto do próximo dia 1 tem um valor de 128 milhões de euros.

Depois de mais um sorteio sem um vencedor totalista, o próximo prémio do Euromilhões tem o valor astronómico de 128 milhões de euros.

Esta sexta-feira, recorde-se, ninguém acertou na chave vencedora, o que aumentou ainda mais o prémio.

De acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o sorteio de hoje teve três segundos prémios – todos eles registados no estrangeiro – no valor ligeiramente superior a 515 mil euros.

Entre os 16 vencedores do terceiro prémio, destaca-se um apostar português. Cada um deles ganhou 24 mil euros.

Registaram-se ainda 42 quartos prémios, entre os quais quatro para Portugal, num valor de 4639,52 euros.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.