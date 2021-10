Euromilhões Euromilhões: Chave desta sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021 Por

Eis a chave do Euromilhões desta sexta-feira. Veja os números de hoje.

Sexta-feira é dia de Euromilhões e já são conhecidos os números desta sexta-feira, relativos a um concurso que tem em jogo um primeiro prémio de 54 milhões de euros.

Depois de sucessivas semanas em que o primeiro prémio não foi entregue, acumulou-se um superjackpot.

Há poucos minutos, a tômbola da sorte rodou e determinou os números e estrelas que abrem o cofre da fortuna.

Veja a chave do Euromilhões de hoje:

Números: 10, 15, 28, 32 e 49

Estrelas: 03 e 09

O PT Jornal publica as chaves do Euromilhões em última hora. No entanto, o leitor deve sempre confirmar esta informação nas plataformas oficiais.

