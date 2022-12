Euromilhões Euromilhões do dia 9 de dezembro de 2022: Veja os números e estrelas Por

Jackpot milionário de terça-feira foi entregue, mas o Euromilhões tem sempre um prémio elevado. Saiba os números do Euromilhões do dia 9 de dezembro de 2022.

O Euromilhões do dia 9 de dezembro de 2022 tem 17 milhões para quem acertar nos seguintes números e estrelas.

A chave do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 08, 27, 31, 46 e 50 e pelas estrelas 01 e 03.

O jackpot da passada sexta-feira, de 143 milhões, já caiu na conta bancária de um apostador, mas o maior dos sorteios regressa sempre com prémios elevados.

Hoje, estão em jogo 17 milhões de euros, que seguirão para a conta bancária de quem acertar nos cinco números e duas estrelas.

Confirme os números do Euromilhões

O PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora, após consulta de plataformas que transmitem o sorteio em direto.

No entanto, cabe ao apostador confirmar as mesmas chaves, no site oficial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na área dos últimos resultados do Euromilhões.

Histórico de chaves

Tendo sido um dos primeiros órgãos de comunicação social a acompanhar o sorteio em última hora, o PT Jornal construiu um histórico de chaves. Nesta área, o leitor poderá consultar resultados de sorteios anteriores.