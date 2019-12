Euro2020: Segunda fase de venda de bilhetes começa hoje

A segunda fase de venda de bilhetes para os jogos do Euro2020 começa hoje, mas os membros do Portugal+ terão condições especiais para os adquirir a partir de sexta-feira, indica a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com uma nota divulgada pela FPF no sítio oficial na Internet, os adeptos registados no Clube Oficial de Fãs das Seleções Nacionais (Portugal+), terão acesso privilegiado aos ingressos, que serão disponibilizados por ordem de manifestação de interessem.

“Ainda durante esta fase de sorteio/compra de bilhetes, a partir de dia 06, os fãs do Portugal+ poderão usufruir de condições especiais para garantir, sem sorteio e por ordem de chegada, a compra dos ingressos para todos os jogos de Portugal durante o Euro 2020”, refere a FPF.

Os interessados em adquirir bilhetes para a competição, que decorre entre 12 de junho e 12 de julho, em cidades de 12 países, poderão também candidatar-se através do site de UEFA, entre hoje e 18 de dezembro.

A venda de ingressos para o Euro2020, que vai ter recorde de lotação, iniciou-se em junho e deverá ficar concluída em abril do próximo ano, quando forem apuradas as quatro últimas seleções participantes, provenientes dos ‘play-offs’.

Portugal, campeão em título, disputa a primeira fase da competição integrada no grupo F, juntamente com a Alemanha, a França, e uma equipa proveniente dos ‘play-offs’.