Euro’2020: Portugal defronta a Espanha em 05 de junho em Madrid

Portugal vai defrontar a Espanha em 05 de junho, em Madrid, num jogo de preparação para a fase final do Europeu de 2020, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

O encontro, o 40.º entre as duas seleções, realiza-se no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, às 19:30 locais (menos uma em Lisboa).

Este é o primeiro jogo de preparação de Portugal a ser confirmado oficialmente, tendo em vista a participação no Euro2020, e representa o reencontro com a Espanha, depois de as duas seleções se terem cruzado na estreia do Grupo B, no Mundial da Rússia de 2018, num duelo que terminou com um empate 3-3, tendo Cristiano Ronaldo assinado um ‘hat-trick’.

A seleção portuguesa de futebol tem um balanço globalmente negativo face à Espanha, somando apenas oito vitórias em 39 encontros, sete dos quais nos 31 duelos particulares entre os dois conjuntos.

No Euro2020, a equipa das ‘quinas’, campeã em título, irá enfrentar, no Grupo F, a Alemanha e a França e uma seleção vencedora da fase de ‘play-off’ da competição, que vai decorrer entre 12 de junho e 12 de julho.

Já a Espanha ficou colocada no Grupo E, com Polónia e Suécia, aguardando por outro vencedor do ‘play-off’.