Euro’2020: Costa felicita seleção e acredita que mostrará força para revalidar título

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje a seleção portuguesa de futebol pelo apuramento direto para a fase final do Euro2020 e mostrou-se convicto de que Portugal mostrará força para tentar revalidar o título europeu.

O chefe do Governo deixou esta mensagem na sua conta oficial na rede social Twitter, depois de Portugal ter vencido o Luxemburgo por 2-0, com golos de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, na última ronda do Grupo B da fase de qualificação para o Europeu de 2020.

“Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica da seleção de Portugal pelo apuramento direto para o Euro2020. Acredito que a nossa seleção mostrará mais uma vez a sua força e determinação para tentar revalidar o título europeu”, escreveu o primeiro-ministro.

Com a vitória de hoje no Luxemburgo, a seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, ficou em segundo lugar no Grupo B, apurando-se diretamente para a fase final do Euro2020.

A seleção portuguesa irá marcar presença numa fase final de um campeonato da Europa de futebol pela oitava vez, sendo a sétima consecutiva desde 1996.