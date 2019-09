Euro’2020: Bernardo Silva respeita Sérvia mas diz que há qualidade para vencer

O extremo Bernardo Silva afirmou hoje Portugal “não se assusta” com nenhuma seleção, embora tenha “respeito” pela Sérvia, adversário no sábado, em Belgrado, em jogo do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol.

“Temos respeito e reconhecemos a qualidade da Sérvia. Não estamos assustados, porque Portugal não se assusta com nenhuma seleção. Sabemos que somos uma grande equipa e que temos qualidade para ganhar o jogo”, afirmou Bernardo Silva.

O jogador do Manchester City falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo B de qualificação, no Estádio Rajko Mitic, palco do jogo, em Belgrado

“É difícil escolher só um jogador da Sérvia. É uma grande equipa, com grandes jogadores, e vai ser um grande jogo, sem dúvida”, frisou.

Mesmo assim, o extremo de 25 anos destacou Dusan Tadic, avançado do Ajax, que marcou no duelo no Estádio do Luz (1-1), no primeiro confronto entre Portugal e Sérvia.

“O Tadic foi o melhor jogador da Sérvia no jogo em Lisboa. Na minha opinião, foi um dos melhores do Mundo na última temporada, por aquilo que fez no Ajax. É um jogador muito perigoso”, considerou.

Questionado sobre a ausência de um ponta de lança nos 25 convocados do selecionador Fernando Santos, Bernardo Silva desvalorizou a situação e lembrou que a seleção nacional tem um historial de atuar com avançados mais soltos na frente.

“Portugal sempre foi móvel na frente. Na Liga das Nações, jogámos sem um avançado puro e ganhámos a competição”, apontou Bernardo, que tem 37 jogos e três golos com a camisola das ‘quinas’.

No arranque do apuramento no Grupo B, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, em Lisboa, no Estádio da Luz, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa, detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.

O encontro, que vai decorrer na ‘casa’ do Estrela Vermelha, com capacidade para mais de 50 mil espetadores, está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.