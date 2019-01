Euro sobe pela terceira sessão consecutiva e aproxima-se dos 1,15 dólares

O euro subiu hoje face ao dólar, pela terceira sessão consecutiva, aproximando-se da barreira dos 1,15 dólares, no mesmo dia em que foi anunciado que Donald Trump vai visitar a fronteira com o México na quinta-feira.

Às 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1479 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1404 dólares.

O euro também subiu face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1445 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai visitar a fronteira com o México na quinta-feira para se reunir com as autoridades fronteiriças, anunciou hoje a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Donald Trump disse em meados de janeiro que está a ponderar recorrer ao poder executivo para avançar com a construção de um muro na fronteira com o México.

Divisas……….hoje……………sexta-feira

Euro/dólar……1,1479………………..1,1404

Euro/libra……0,89844………………0,89628

Euro/iene……..124,71……………….123,69

Dólar/iene…….108,65……………….108,46