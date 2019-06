EUA reconhecem “capacidade de interlocução” de Portugal com África

O ministro português da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afirmou hoje que os Estados Unidos da América reconhecem a Portugal “uma particular capacidade de interlocução” com o continente africano, após uma reunião em Washington.

“Os Estados Unidos reconhecem que Portugal tem conhecimento particular do continente africano, obviamente algumas partes mais do que outras, mas que, desde sempre, o nosso enfoque tem sido dirigido a África e, nesse sentido, veem como muito útil o diálogo connosco sobre problemas africanos”, afirmou o ministro em declarações à agência Lusa.

João Gomes Cravinho encontrou-se hoje com o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos da América, Patrick Shanahan, no Pentágono, e as relações entre Portugal e o continente africano foram um dos tópicos abordados.

“Falámos de Moçambique, falámos da República Centro-Africana, falámos do Sahel e falámos do Golfo da Guiné”, elencou o governante português, adiantando que os dois debateram “um conjunto de temas relacionados com o continente africano”.

“Acredito que os Estados Unidos não falem desses temas com todos os aliados, mas connosco falaram”, salientou João Gomes Cravinho, indicando que os EUA reconhecem a Portugal “uma particular capacidade de interlocução para os temas africanos”.