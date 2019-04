EUA emitem mandado de captura contra suposto líder de ataque à embaixada da Coreia do Norte em Madrid

Os EUA emitiram um mandado de captura contra Adrian Hong Chang, homem de nacionalidade mexicana que Espanha pediu para ser extraditado, suspeito de liderar o ataque à embaixada norte-coreana em Madrid, informou hoje a agência de notícias Efe.

Embora o mandado de captura tenha sido emitido em 09 de abril, as autoridades ainda não conseguiram detê-lo, segundo fontes do Departamento de Justiça dos EUA.

Hong Chang é considerado o líder do ataque em 22 de fevereiro à a embaixada norte-coreana em Madrid, em que participaram outros seis membros do grupo Free Joseon (Coreia Livre), que defende o derrube do regime de Kim Jong-un.

Os assaltantes algemaram e espancaram a equipa diplomática durante horas e roubaram equipamentos de informática antes de fugirem.

Hong Chang, que residirá em Los Angeles, voltou para os Estados Unidos via Lisboa no dia após o ataque e realizou uma reunião em Nova Iorque com agentes do FBI, a quem entregou parte do material roubado.

Um dos companheiros de Hong Chang no assalto, Christopher Philip Ahn, um ex-fuzileiro de 38 anos, de nacionalidade norte-americana e que Espanha também pede a extradição, foi detido em 18 de abril e permanece sob custódia das autoridades norte-americanas.

O Tribunal Nacional Espanhol acusa ambos de invasão, detenção ilegal, ameaças, roubo com violência, agressão e de pertencerem a uma organização criminosa.

O advogado de Hong Chang, Lee Wolosky, disse após a detenção de Ahn que se sentiu “abatido pelo facto do Departamento de Justiça dos EUA decidir executar odens de detenção contra cidadãos norte-americanos, na sequência de queixas-crime apresentadas pela Coreia do Norte”.