EUA advertem que “todas as opções” em cima da mesa se Maduro recorrer à força

Os Estados Unidos advertiram hoje que “todas as opções estão em cima da mesa” se o chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro, responder com violência à autoproclamação do líder do parlamento, Juan Guaidó, como “Presidente interino”.

“Se Maduro e os seus compinchas decidirem responder com violência, atacar qualquer pessoa da Assembleia Nacional ou outros responsáveis eleitos devidamente, teremos, para adotar, todas as opções em cima da mesa”, disse um alto funcionário da Administração norte-americana por telefone, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O executivo do Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que reconhece o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como legítimo “Presidente interino” do país latino-americano, um passo com o qual pretende aumentar a pressão contra o Governo de Maduro.

Perante milhares de pessoas concentradas em Caracas, Guaidó autoproclamou-se hoje Presidente interino da Venezuela.

“Levantemos a mão: Hoje, 23 de janeiro, na minha condição de presidente da Assembleia Nacional e perante Deus todo-poderoso e a Constituição, juro assumir as competências do executivo nacional, como Presidente Encarregado da Venezuela, para conseguir o fim da usurpação [da Presidência da República], um Governo de transição e eleições livres”, declarou.

Para Juan Guaidó, “não se trata de fazer nada paralelo”, já que tem “o apoio da gente nas ruas”.

O engenheiro mecânico de 35 anos tornou-se rapidamente o rosto da oposição venezuelana ao assumir, a 03 de janeiro, a presidência da Assembleia Nacional, única instituição à margem do regime vigente no país.

Nicolás Maduro iniciou a 10 de janeiro o seu segundo mandato de seis anos como Presidente da Venezuela, após uma vitória eleitoral cuja legitimidade não foi reconhecida nem pela oposição, nem pela comunidade internacional.

A 15 de janeiro, numa coluna de opinião publicada no diário norte-americano The Washington Post, Juan Guaidó invocou artigos da Constituição que instam os venezuelanos a rejeitar os regimes que não respeitem os valores democráticos, declarando-se “em condições e disposto a ocupar as funções de Presidente interino com o objetivo de organizar eleições livres e justas”.

A Organização dos Estados Americanos, o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Canadá, o Paraguai, o Equador, o Chile e a Costa Rica também já reconheceram Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

Até agora, só o México anunciou que se mantém ao lado de Nicolás Maduro.

A Venezuela enfrenta uma grave crise política e económica que levou 2,3 milhões de pessoas a fugir do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Esta crise num país outrora rico, graças às suas reservas de petróleo, está a provocar carências alimentares e de medicamentos.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a inflação deverá atingir 10.000.000 por cento em 2019.