Nas Notícias “Eu incomodo o centrão, votar no candidato da direita não é digno do PS de Mário Soares” Por

A socialista Ana Gomes, candidata à Presidência da República, criticou as 22 personalidades do partido que anunciaram o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, antigo presidente do PSD.

Questionada sobre o documento de apoio ao atual Presidente, que se recandidata, a antiga eurodeputada eleita pelo PS recusou considerar que essa tomada de posição seja uma “traição” aos valores do PS.

“Eu sou socialista e não acho que o centrão dos interesses sirva o país nem sirva a democracia e, portanto, eu sei que incomodo o centrão dos interesses”, reagiu a candidata, perante o apoio de figuras como Vieira da Silva e Fernando Medina a Marcelo Rebelo de Sousa, um antigo presidente do PSD.

“Não me surpreende, sinto-me muito bem acompanhada por muitos e muitas socialistas, em particular jovens socialistas, que percebem que votar no candidato da direita não é digno do PS de Mário Soares”, acrescentou ainda Ana Gomes, durante uma iniciativa de campanha em Braga.

A declaração de apoio a Marcelo é assinada por 22 socialistas, incluindo antigos ministros (Correia de Campos e Paulo Marques) e autarcas como Basílio Horta (Sintra), Eduardo Vítor (Vila Nova de Gaia) e Manuel Machado (Coimbra).

No documento, intitulado ‘Votar para mobilizar Portugal’, as 22 personalidades do PS elogiam o mandato exercido pelo atual Presidente.