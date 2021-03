Economia “Eu estarei em tribunal, Mário Ferreira nem se dá ao trabalho de pôr lá o pé” Por

A jurista e ativista contra a corrupção Ana Gomes envolveu-se numa troca de acusações com Mário Ferreira, dono da Douro Azul e de 30 por cento da Media Capital, sociedade que detém a TVI (entre outras empresas).

A discussão entre a antiga eurodeputada e o investidor já é antiga, mas conheceu agora um novo capítulo, depois da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter aberto um processo de contraordenação contra Mário Ferreira, por suspeitas de alteração não autorizada de domínio da Media Capital.

O regulador acredita que o empresário começou a ‘mandar’ na TVI e em outras empresas ainda antes de entrar no capital social da Media Capital.

E surgiu assim o novo capítulo na polémica, com Ana Gomes a salientar, através das redes sociais, que a ERC até “pode querer” anular a compra da TVI, mas não o conseguirá porque “a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está ao serviço do projeto de Mário Ferreira”.

Isto porque o empresário “tem Alves Monteiro (ex-CMVM) como capataz, embora já não CEO, e o omnipresente amigo do primeiro-ministro [António Costa], Diogo Lacerda Machado, como promotor”, complementou a ativista contra a corrupção, realçando que “ninguém quer saber da origem dos capitais…”.

Mário Ferreira reagiu, anunciando novo processo por difamação contra a jurista. “A ‘senhora’ Ana Gomes, que insiste em mentir, sabe que está já constituída arguida num processo de calúnia. Deveria ser honesta com os portugueses e dar a mão à palmatória, errou, mentiu”.

“Já afirmei publicamente que pago mais IRS num ano que a ‘senhora’ em toda a sua vida. Prove o contrário”, desafiou ainda o empresário, também através das redes sociais.

Mário Ferreira processou Ana Gomes devido aos comentários da ex-eurodeputada sobre o negócio com o navio Atlântida, “um caso de flagrante corrupção”, em 2016. Em fevereiro de 2020, o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real mandou arquivar o processo, por entender que a jurista “se limitou a fazer um juízo crítico, ainda que para o efeito use uma linguagem dura”.

Com essa vitória judicial no ‘currículo’, Ana Gomes manifestou-se confiante em novo triunfo sobre Mário Ferreira. “Lá estive [em tribunal] e lá estarei, quando for convocada. Já ele não se dá ao trabalho de pôr pé no tribunal, tem muito com que pagar a advogados…”, comentou.

Mário Ferreira recorreu. E entretanto pôs-me outro processo, no Porto. Os confinamentos introduziram um compasso de espera no andamento de ambos. Lá estive e lá estarei, quando for convocada. Já ele ñ se dá ao trabalho de por pé no tribunal, tem muito com q pagar a advogados… https://t.co/XvCQPLg2W1 — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) 11 de março de 2021