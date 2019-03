Etapa mais longa dá início à 37.ª edição da Volta ao Alentejo

A 37.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta arranca hoje com a etapa mais longa, a ligar Montemor-o-Novo e Moura, com o português Luís Mendonça a defender o título conquistado em 2018.

Logo a abrir mais uma ‘Alentejana’, os mais de 120 ciclistas terão de cumprir 208,1 quilómetros, com a partida real a ser dada em Montemor-o-Novo, às 10:45.

A primeira e única contagem de montanha do dia – de quarta categoria – vai estar colocada ao quilómetro 90,8, no concelho de Portel, existindo ainda três metas volantes, em Viana do Alentejo (46,5 quilómetros), Vidigueira (82,8) e Reguengos de Monsaraz (138).

A chegada a Moura deverá acontecer por volta das 16:00.

Luís Mendonça, que trocou a Aviludo-Louletano pela Rádio Popular-Boavista, vai partir de camisola amarela e com o dorsal número um, depois de ter vencido a ‘Alentejana’ em 2018.