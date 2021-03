Economia Estudo indica que mulheres trabalham mais do que os homens Por

Um estudo sobre a igualdade de género demonstrou que, por dia útil, as mulheres trabalham mais uma hora e 13 minutos do que os homens, entre trabalho pago e não pago.

Com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat, a análise, realizada pela CGTP, concluiu ainda que 78 por cento das mulheres trabalhadoras fazem pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia, algo que é feito por apenas 19 por cento dos homens.

“Apesar de haver sinais positivos sobre a participação dos homens ao nível da partilha de responsabilidades na vida familiar, existe ainda uma grande distância entre partilha equilibrada de responsabilidades e as realidades quotidianas”, refere o estudo.

A partir destes resultados, é concluído que as mulheres continuam a ter maior dificuldade em conciliar a profissão com a vida familiar e pessoal. Uma situação que se agravou com a pandemia de covid-19.

“Neste contexto, os efeitos já causados pela pandemia e a generalização do teletrabalho para um elevado número de mulheres, aprofundaram ainda mais as dificuldades já existentes na conciliação entre trabalho e vida familiar e pessoal”, salientou a CGTP.

Portugal é dos países da União Europeia com mais elevada taxa de participação feminina no mercado de trabalho (73 por cento, acima da média europeia de 68 por cento), mas dos que tem uma baixa proporção de mulheres empregadas a tempo parcial (apenas 11 por cento das mulheres, menos de metade da média europeia de 31 por cento).

“O prolongamento generalizado e a constante irregularidade dos horários e tempos de trabalho são claramente incompatíveis com a necessidade de conciliar diariamente a vida profissional com a vida familiar”, concluiu a CGTP.