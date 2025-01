Nas Notícias Estudo: Desenvolver competências profissionais é a terceira maior meta para 2025 Por

Melhorar habilidades como gestão e liderança será a prioridade nos próximos meses, afirmaram 39% dos ouvidos pela Preply.

Quando o assunto é estabelecer novos objetivos, há quem diga que não há melhor altura para traçá-los do que o início do ano — algo que os portugueses conhecem bem.

Não é por acaso que, ao serem questionados sobre as suas prioridades para 2025, parte dos inquiridos num novo estudo sobre o tema foi clara: não só já começaram a preencher a lista de desejos, como terão um foco especial durante os próximos meses — investir mais em competências profissionais, meta partilhada por 39% dos ouvidos.

Os dados foram divulgados num estudo da Preply, plataforma de ensino online que, para compreender os planos da população para 2025, pediu a portugueses de todas as regiões que partilhassem um pouco do que esperam para o ano, assim como os aprendizados que levarão de 2024 para o novo ciclo.

À especialista, aliás, 85% dos inquiridos já adiantaram: para além das habilidades de trabalho, estarão empenhados em investir em novas competências de janeiro a dezembro.

Portugueses partilham as maiores aprendizagens de 2024

Antes de analisar as expectativas das pessoas para este ano, há algo que o estudo da Preply também conseguiu constatar: de forma geral, 2024 foi um período de diversas descobertas para grande parte das pessoas — que, direta ou indiretamente, estiveram em contacto com aprendizagens enriquecedoras, tanto a nível pessoal como profissional.

Estas foram as principais aprendizagens dos portugueses em 2024

Competências profissionais: 44,6 por cento

Atividades físicas: 36,6 por cento

Educação financeira: 36,3 por cento

Saúde e bem-estar: 32,3 por cento

Competâncias tecnológicas: 28,3 por cento

Autoconhecimento: 27,5 por cento

Línguas: 25,9 por cento

Sustentabilidade: 20 por cento

Num momento em que o mercado tem exigido diversas competências técnicas e tecnológicas, o principal ganho, segundo os entrevistados, esteve relacionado com o investimento na própria carreira.

De acordo com 4 em cada 10, o legado do último ano foi o desenvolvimento de novas competências profissionais, sejam elas relacionadas à gestão, relacionamento interpessoal ou novas ferramentas digitais.

De qualquer forma, comprovando que os novos conhecimentos não se limitaram apenas a uma área, o gosto pelas atividades desportivas (36,6%) e pela educação financeira (36,3%) também figuraram entre os aprendizados que mais marcaram a vida dos portugueses ao longo dos últimos doze meses — especialmente, conforme apontaram os inquiridos, graças às informações consumidas em redes sociais, canais de YouTube e cursos digitais.

Dominar novos idiomas, a meta principal dos portugueses para 2025

Agora que um novo ano se inicia, uma das curiosidades do estudo da Preply girou em torno dos níveis de envolvimento dos inquiridos com novas aprendizagens em 2025, explorando o que os tem motivado a investir em possíveis conhecimentos e os eventuais obstáculos na jornada de aprendizagem que os espera em breve.

Quando questionados sobre os objetivos para os próximos doze meses, quase todos os participantes do estudo revelaram encarar o momento como uma excelente oportunidade para se desenvolverem.

Para se ter uma ideia, 85% dos inquiridos afirmaram estar comprometidos em estudar e desenvolver competências durante o período em questão, com focos como o aprofundamento em educação financeira (39,8%) e diversas competências profissionais (39%).

No entanto, estas não são as metas principais para os portugueses. A prioridade em 2025 será dominar outros idiomas (45,9%) — com preferência pelo inglês, francês e espanhol, que lideram o ranking das línguas mais almejadas, juntamente com aquelas faladas no leste asiático.

Embora os planos sejam ambiciosos, vale dizer que nem todos acreditam que conseguirão colocá-los em prática em 2025.

Porquê? Alguns obstáculos precisarão ser ultrapassados com atenção e estratégia por aqueles que desejam concretizar os seus objetivos: a falta de tempo disponível (55,6%), dificuldades financeiras (51,6%) e a falta de foco (34,7%), identificados como os principais “vilões” que podem impedir que estas metas se tornem realidade.

Metodologia

Para compreender as lições de 2024 e as expectativas dos portugueses para 2025, nas últimas semanas foram entrevistadas 400 pessoas residentes em todas as regiões do país.

No total, os inquiridos tiveram acesso a um conjunto de 10 questões, que exploraram as suas aprendizagens no último ano, os planos para o futuro e os principais desafios a serem enfrentados para alcançar os seus objetivos.

A organização das respostas permitiu a criação de diferentes rankings.