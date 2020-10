Ciência Estudo confirma eficácia do Remdesivir no tempo de recuperação da covid-19 Por

Um estudo publicado no New England Journal of Medicine revelou que o antiviral Remdesivir reduz em cinco dias o tempo de recuperação em infetados com covid-19.

O Remdesivir é o primeiro medicamento para o novo coronavírus com autorização condicional de comercialização na União Europeia, para pacientes que necessitem de fornecimento de oxigénio.

No caso de pacientes com respiração assistida, o fármaco da Gilead reduz o tempo de recuperação em sete dias.

Nesta nova fase do estudo, que abrangeu mais de mil infetados, foram analisados os dados referentes a 29 dias de tratamento, depois de, numa fase anterior, terem sido analisados os dados de 15 dias.

Nessa altura, a eficácia na redução do tempo de recuperação foi de quatro dias.

“Temos agora dados que sugerem que dar Remdesivir aos pacientes que estão a oxigénio pode significativamente reduzir as probabilidades de morte”, frisou Andre Kalil, especialista em doenças infecciosas da Universidade do Nebraska e coordenador do estudo, em comunicado.