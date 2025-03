Ciência Estudantes da UC desafiam jovens talentos para competição de programação aplicada à robótica Por

A BotOlympics, a maior competição de programação aplicada à robótica da região Centro, está de regresso à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), de 27 a 30 de março, para desafiar jovens talentos nesta área. A edição deste ano, à semelhança das anteriores, decorrerá no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da FCTUC, e, a final, no Alma Shopping.

Este evento, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Associação Académica de Coimbra (NEEEC/AAC), em conjunto com o Clube de Robótica (CR) da Universidade de Coimbra, tem como objetivo principal dar a conhecer o mundo da robótica a jovens aspirantes a engenheiros.

Fonte: FCTUC

Durante os quatro dias de competição, os participantes, vindos do ensino básico, secundário e superior, terão a oportunidade de desenvolver e testar as suas capacidades de programação e resolução de problemas, aplicando os seus conhecimentos a desafios práticos em robôs autónomos.

De acordo com a organização, as três provas da competição refletem diferentes cenários do mundo real e são ajustadas ao nível de ensino dos participantes. A prova ISR, destinada ao ensino básico, prevê que um robô percorra um trajeto rodoviário, enfrentando cruzamentos e obstáculos como passagens de animais. Já a prova Bot’n Roll – “Robot Delivery”, pensada para o secundário, passa por programar um robô para realizar entregas com eficiência e autonomia. Por fim, a prova FCTUC – “Polícia e Ladrão”, preparada para o ensino Superior, pressupõe que um robô polícia capture um robô ladrão, simulando um cenário de resposta rápida.

De acordo com Luís Ventura, coordenador-geral da 10.º edição, «o BotOlympics distingue-se por aliar competição e formação num ambiente dinâmico e acessível, proporcionando uma experiência única aos participantes, independentemente da sua idade ou nível de experiência».

Além da competição, o BotOlympics aposta também na divulgação da programação e da robótica junto do público em geral. No dia 29 de março, o Alma Shopping acolhe o programa paralelo BotKids, com demonstrações, desafios e atividades interativas dirigidas especialmente às crianças e às famílias.

«Queremos que este evento seja uma porta de entrada para o mundo da programação e da robótica. O BotKids permite que qualquer pessoa, especialmente as crianças, experimentem e compreendam como estas tecnologias fazem parte do nosso dia a dia», conclui a organização.

Ao longo dos últimos 10 anos, o BotOlympics tem crescido e afirmado a sua importância no panorama educativo e tecnológico português, sendo já a maior competição de programação aplicada à robótica da região Centro. A iniciativa continua a incentivar jovens a desenvolverem competências essenciais para o futuro, combinando criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipa.