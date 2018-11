Motores Estrelas do automobilismo no encerramento da KIA Picanto GT Cup Por

A KIA Picanto GT Cup 2018 vai concluir-se no próximo fim de semana no Circuito do Estoril, e vai contar com algumas ‘estrelas’ do automobilismo nacional.

Integrada no Estoril Racing Festival, a competição organizada pela CRM Motorsport e a KIA Portugal contará com uma jornada de encerramento decisiva para as categorias Pro e Júnior e também a presença dos consagrados Rui Madeira e Manuel Gião.

Para além dos dois ‘nomes grandes’ do automobilismo português, esta derradeira prova da KIA Picanto GT também terá a presença de dois jovens talentos; Luís Maria Lisboa e David Matos Chaves. O primeiro é filho do do tricampeão nacional de navegadores de ralis, Luís Lisboa, enquanto o segundo é filho do antigo piloto de Fórmula 1 Pedro Matos Chaves.

João Seabra, Diretor-Geral da KIA Portugal, volta a tripular o Kia Picanto GT # 7, sendo que desta vez tem a companhia do jornalista Bernardo Gonzalez, que possui alguma experiência como piloto no passado. O responsável pelo importador da marca coreana considera que a competição teve a capacidade de “atrair novos valores, estreantes ou pilotos já estabelecidos”.

Numa jornada que irá definir os primeiros campeões da competição, à maior lista de concorrentes do ano juntam-se grandes nomes do automobilismo português, trazendo brilho e notoriedade a esta etapa final no Estoril Racing Festival”, refere ainda João Seabra.

Num programa desportivo que terá a companhia dos concorrentes da Super Seven by Toyo Tires, Historic Endurance, Fórmula Ford Portugal, CSS Group 1 e Troféu Mighty Mini, os pilotos do Kia Picanto GT Cup verão a sua ação em pista repartida por três dias.

Em termos competitivos Mariano Pires pretende arrebatar o título da categoria de juniores, mas terá de contar com a ameaça do sempre rápido Rui Silva, que venceu à geral em Vila Real.