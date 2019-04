Motores Estreia vitoriosa de Pedro Salvador no Super Seven Por

Pedro Salvador teve uma estreia de sonho no troféu Super Seven by Toyo Tires, dominando a competição dos 420R na jornada de abertura, que teve como ‘palco’ o Circuito do Estoril.

Na competição organizada pela CRM Motorsport também estiveram em destaque Bernardo Bello e Luís Filipe Oliveira, que dividiram os louros na classe S1600 Pro, e José Kol Almeida e Frederico Brion Sanchez que o fizeram na Business.

Esta 11ª temporada da emocionante competição monomarca iniciou-se com uma prova que destacou algumas novidades, com Pedro Salvador a ser a maior delas. O antigo campeão nacional de velocidade dominou as duas corridas integradas no programa do Estoril Super Racing Series, sendo Francisco Villar parece ser o adversário que mais luta lhe vai dar na discussão do título dos 450, depois de ter conseguido a ‘pole position’ para ambos os confrontos.

Na primeira corrida Salvador fez um arranque fulgurante e ‘saltou’ logo para a primeira posição, deixando David Saraiva e Francisco Villar para trás. O piloto de Chaves viria a impor-se destacado, com Villar a garantir a segunda posição mercê do acerto de chuva do seu carro.

Já no segundo confronto houve mais indefinição, devido a toques e da situação de bandeiras amarelas em todo o circuito no último terço da prova, e o consequente encurtamento da mesma, que Pedro Salvador voltou a ganhar. Desta vez Francisco Villar perdeu o ‘comboio’ da discussão das primeiras posições, pois não evitou um despiste. Rodrigo Galveias e Paulo Macedo aproveitaram para acompanhar o vencedor no pódio.

Bernardo Bello e Luís Filipe Oliveira lutaram pela S1600 Pro na primeira corrida, com o primeiro a conseguir impor-se depois de trocas de liderança entre ambos, com Pedro Falé a ‘fechar’ o pódio, enquanto José Kol Almeida se impunha na classe Business.

Na segunda corrida o duelo entre Oliveira e Bello prosseguiu, e até foi mais cerrado, com Oliveira a conseguir desta vez levar a melhor. Pedro Falé repetiu a terceira posição, mas Kol Almeida não o conseguiu na Business, onde Frederico Brion Sanchez se impôs.