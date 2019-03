Motores Estreia do RS1 anima Troféu Polaris na Baja do Pinhal Por

A segunda etapa do Troféu Polaris RZR vai ser animada pela estreia do novo modelo RS1, que na Baja TT do Pinhal estará a cargo do veterano Carlos Esteves e do jovem Tiago Guerreiro.

Na prova da Escuderia de Castelo Branco, que se disputa este fim de semana nos concelhos de Proença-a-Nova, Sertã e Vilha Velha de Ródão, haverá outros motivos de interesse, sendo que a dureza do evento beirão é um desafio com que os concorrentes da competição monomarca terão de ter em conta.

Será ainda assim um traçado ideal para mostrar a extrema fiabilidade dos Polaris RZR, que ficou bem demonstrada na jornada inaugural do CNTT onde todos os Polaris terminaram uma prova de Góis marcada por muitos abandonos.

A Baja TT do Pinhal terá início hoje com a realização do prólogo em Proença-a-Nova, que terá um percurso de 9,70 km. Amanhã disputa-se o primeiro setor seletivo, com cerca de 235 km cronometrados e no final da tarde cumpre-se uma City Stage com aproximadamente um quilómetro. O segundo sector seletivo realiza-se no domingo e conta com um total de 110 Km.