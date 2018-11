Fórmula 1 Estreia como titular de Charles Leclerc na Ferrari “foi emocionante” Por

Charles Leclerc efetuou a sua estreia como piloto titular da Ferrari durante os testes de pré-temporada que esta semana se realizaram no Abu Dhabi, e classifica-a como “emocionante”.

O monegasco deixou excelente impressão, já que viria a realizar o melhor tempo dos dois dias de ensaios, batendo inclusivamente o mais experimentado Sebastian Vettel, o seu novo companheiro de equipa.

Leclerc, piloto da Ferrari Driver Academy – o programa de jovens pilotos da equipa de Maranello – desde os seus tempos nas categorias de promoção, atingiu finalmente o sonho a que se propôs quando se iniciou no karting quando era ainda criança; ser piloto de uma equipa de topo na Fórmula 1. E isso não o deixa indiferente.

“Claro que foi emocionante. Porque guiar um Ferrari é especial, e este era um dia que eu aguardava há muito tempo sem ter a certeza de que um dia chegaria. Estou contente pelo trabalho que fizemos (no Abu Dhabi). Cumprimos o programa traçado para os testes de comparação entre o pneu de 2018 e o do próximo ano”, começa por dizer o ex-piloto da Sauber.

Charles Leclerc não tem dúvidas de que estes testes no Circuito de Yas Marina também foram importantes para se entrosar com a Ferrari: “Para mim foi importante, porque pude conhecer melhor a equipa, mesmo se eles não são desconhecidos completamente para mim, dado a minha passagem pela Ferrari Driver Academy. Nas próximas semanas vou trabalhar para estar na melhor forma possível e conhecer melhor a equipa e o meu companheiro de equipa”.

O piloto do Mónaco ficou com o melhor tempo destes ensaios no Abu Dhabi depois de realizar uma volta em 136,450s utilizando as misturas hiper macias de 2019. Uma referência para estes preparativos de época, uma vez que melhorou aquela que era a melhor marca do primeiro dia, conseguida por Sebastian Vettel.