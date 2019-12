Estrangeiros que comecem a trabalhar em Portugal podem ter número de segurança social na hora

Os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, que vão iniciar uma atividade profissional, podem, a partir de 02 de janeiro, aceder ao número de identificação da segurança social de forma imediata, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a partir de 02 de janeiro, todos os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, que pretendam iniciar a sua atividade profissional passam a ter acesso ao serviço “NISS NA HORA”.

“A medida de atribuição no momento do Número de Identificação da Segurança Social é implementada com o objetivo de tornar o registo de cidadãos estrangeiros no sistema da Segurança Social de uma forma mais rápida e simples, agilizando a simplificação dos processos”, diz o comunicado.

A atribuição do “NISS NA HORA” é direcionada a cidadãos e a entidades empregadoras, estando disponível em 100 serviços de atendimento em todo o país, tanto nas sedes de cada Centro Distrital da Segurança Social como nos Serviços Locais de Atendimento.

Ao longo do ano de 2019, inscreveram-se na Segurança Social cerca de 160 mil dos 480 mil estrangeiros residentes no país.