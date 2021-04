Social “Estou nervoso, não fazia novelas há dez anos”, confessa Manuel Melo Por

O ator Manuel Melo confessou estar “cheio de ansiedade” por, dez anos depois, voltar a integrar o elenco de uma telenovela. Em ‘Festa é festa’, vai dar vida a “um autêntico cromo”.

“É, sem duvida, um elenco de luxo e, para mim, que não fazia novelas há dez anos é quase voltar… Estou nervoso! Estou cheio de ansiedade”, confessou o ator, que nos últimos anos tem apostado na apresentação e que agora é também jurado no ‘All Together Now’.

“Há duas semanas que luto contra a ansiedade e há dois dias que ando com a ansiedade já ‘a bater ferros’, porque é uma grande oportunidade para mim, é um grande gesto de amor para comigo e, portanto, quero agarrá-lo e quero que tudo corra bem. Às vezes, causo mais ansiedade a mim próprio do que propriamente aquilo que é, porque esta aldeia é bem disposta, o que ajuda”, reforçou, em entrevista à Selfie.

Neste regresso às telenovelas, Manuel Melo vai trabalhar com colegas que admira “muito”, como Manuel Marques, “que é um monstro da representação”, Sílvia Rizzo, José Carlos Pereira, Ana Brito e Cunha e Inês Herédia. “Não me vou cruzar muito com a Sílvia Rizzo, algo que eu queria muito, mas como é sempre o mesmo núcleo, mais dia menos dia, a coisa pode acontecer”, concluiu.