“Estou-me absolutamente nas tintas para as audiências”, reage Goucha

A TVI continua a perder audiências para a SIC, mas o declínio não aflige Manuel Luís Goucha. “Estou absolutamente nas tintas para as audiências”, garantiu, em direto, o apresentador do ‘Você na TV’.

A TVI perdeu o horário da manhã desde a mudança de Cristina Ferreira para a SIC, um ‘pormenor’ desdramatizado por Goucha, que afirmou não estar preocupado por perder espectadores.

“Estamos conscientes que estamos a viver um tempo de guerra de audiências, mas há trabalhos dos quais me orgulho tanto que me permite dizer, nestas alturas, que me estou absolutamente nas tintas para as audiências”, afirmou o rosto do ‘Você na TV’.

A declaração de Manuel Luís Goucha surge depois do marido, Rui Oliveira, ter criticado publicamente a TVI por “não se preparar para a guerra” de audiências.

“Só voltarei quando a TVI estiver bem estruturada, até porque não sou bombeiro para apagar fogos do canal. A TVI esteve muito tempo parada com os louros na mão”, acusou: “Não tem estrutura profissional, desde o diretor de programas à edição, logo não posso elogiar”.