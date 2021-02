Nas Notícias “Estou doente desde o final do verão”, revela Alberta Marques Fernandes Por

A jornalista Alberta Marques Fernandes quebrou o silêncio após vários meses afastada dos ecrãs, revelando que está a lidar com uma doença que “não é grave”.

Sem detalhar o problema clínico, por um opção de privacidade, o rosto da RTP explicou que tem estado afastado por estar doente “desde o final do verão”.

Não sendo grave, é uma doença que “obriga a um tratamento prolongado, que vai durar, provavelmente, até ao verão”, explicou.

“O tratamento deixa-me com as defesas em baixo, entre outras coisas, o que significa que tenho de estar muito mais resguardada do que as pessoas normais. Não completamente, claro. Posso muito bem sair à rua”, acrescentou Alberta Marques Fernandes.

Em entrevista à TV 7 Dias, a jornalista da RTP manifestou-se confiante de que em breve estará de volta aos ecrãs.

“O que tenho é de ter cuidado com a minha saúde. Estarei ótima na rentrée, se Deus quiser”, finalizou.