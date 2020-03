Nas Notícias “Estou diariamente junto do vírus. Façam o sacrifício valer a pena” Por

Patrícia Lopes, enfermeira no Hospital de São João, no Porto, deu voz aos “esgotados” profissionais de saúde que formam a primeira linha de batalha contra a pandemia de Covid-19.

Com um desabafo nas redes sociais, esta enfermeira, que trabalha numa das principais unidades na luta contra o novo coronavírus, pediu aos portugueses para se isolarem, já que ela e tantos outros profissionais não o podem fazer.

“Os meus estão resguardados em casa e cumprem o que lhes foi dito, eu não vou estar resguardada, eu não quero estar resguardada, quero estar lá, estou lá diariamente junto dele (vírus) e, quando entro num quarto de infetados, devidamente equipada, engulo em seco e tenho um enorme respeito pelo que enfrento”, escreveu.

Se ainda restassem dúvidas sobre o esforço brutal que está a ser feito pelos profissionais de saúde (e não só) nesta fase de pandemia, ficou o testemunho: “Todos estamos esgotados, cansados de fazer turnos duplos, para o serviço conseguir dar resposta a tantos e tantos casos”

“A enfermagem sempre me teve mais a mim do que os meus filhos, sempre me teve mais do que qualquer familiar meu e nesta altura ainda me tem mais. Façam esse sacrifício valer a pena, por favor. Ajudem a diminuir a propagação do vírus, isolem-se, respeitem as indicações da DGS e ajudem a vencer esta porra”, finalizou esta enfermeira, num apelo que está a emocionar as redes sociais.