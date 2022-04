Mundo “Estou ansioso pelo início do julgamento”, admite João Rendeiro Por

Detido na África do Sul, o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, diz não ver a hora de arrancar o seu julgamento, manifestando estar desejoso que o processo judicial tenha andamento.

June Marks, advogada de João Rendeiro, diz que o cliente lhe deu autorização para passar esta mensagem para o exterior em seu nome. “Estou ansioso pelo início do julgamento. A mensagem vem dele”, referiu a advogada do antigo líder do BPP.

João Rendeiro está em prisão preventiva na África do Sul há quase quatro meses e, em declarações ao jornal Correio da Manhã, a advogada do ex-banqueiro destaca que continua a trabalhar para ajudar Rendeiro a sair inocente do tribunal.

“Vim buscar pessoalmente os documentos da extradição e visitá-lo”, acrescentou June Marks, que está a tentar que João Rendeiro possa aguardar o julgamento em liberdade.

“As coisas são muito mais lentas. Na África do Sul, o recurso é uma questão muito mais complicada”, contou June Marks.

Anteriormete, João Rendeiro já tinha assegurado que não está confortável com as condições do estabelecimento prisional.

“Vou dizer-vos que as condições prisionais são terríveis”, assumiu o antigo dono do Banco Privado Português.

Antes de ser detido, Rendeiro estava num hotel de luxo

Alvo de um mandado de captura internacional, João Rendeiro está preso na cadeia de Westville, em Durban, na África do Sul desde o dia 13 de dezembro de 2021.