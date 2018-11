Desporto Estoril Praia vence líder Paços de Ferreira e sobe ao terceiro lugar da II Liga Por

O Estoril Praia recebeu e venceu hoje por 1-0 o Paços de Ferreira, líder da II Liga de futebol, em encontro da nona jornada, subindo ao terceiro lugar da competição, em igualdade pontual com o Benfica B.

A equipa de Luís Freire aproveitou, assim, as derrotas da equipa secundária do Benfica e do Mafra, para subir na classificação e ficar no terceiro posto, com 17 pontos, menos quatro que o Paços de Ferreira e menos dois em relação ao Famalicão.

Depois de no domingo o desafio ter sido interrompido à passagem do minuto 19, devido à forte chuva que alagou o relvado do Estádio António Coimbra da Mota, o reinício do duelo entre os dois despromovidos da I Liga temporada transata funcionou melhor para o clube visitado, que inaugurou o marcador aos 21, por intermédio de Aylton, autor do único tento da partida.

O extremo dos ‘canarinhos’ deu muito trabalho à melhor defesa do campeonato durante o jogo e não desperdiçou a primeira oportunidade que teve, ao receber um passe longo de João Pedro para rematar cruzado e bater Ricardo Ribeiro.

No segundo tempo, a formação pacense acabou por assumir o jogo, apostando em jogadores mais rápidos e empurrando o Estoril para o seu meio-campo, que teve de sofrer para conseguir travar os ataques e os constantes remates de meia distância.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Estoril Praia – Paços de Ferreira, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Aylton, 21 minutos.

Equipas:

– Estoril Praia: Thierry Graça, Filipe Soares, Diney Borges, João Pedro, Rafael Furlan, Wallyson, Gonçalo Santos, Gustavo Costa (Pedro Queirós, 72), Aylton (João Gomes, 90+1), Sandro Lima e Roberto (Dadashov, 61).

(Suplentes: Igor Rodrigues, João Gomes, Dadashov, João Patrão, Marcos Bahia, Pedro Queirós e Moutir Chanjia).

Treinador: Luís Freire.

– Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Júnior Plus, Bruno Teles, Diaby (Barnes, 84), Luiz Carlos, Pedrinho, Fatai (Uilton Silva, 61), Wagner (Douglas Tanque, 70) e Luiz Phellype.

(Suplentes: Carlos Henriques, Uilton Silva, Andrézinho Leal, Marcos Valente, Barnes, Vasco Rocha e Douglas Tanque).

Treinador: Vítor Oliveira.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Furlan (09), Diney Borges (41), Gustavo Costa (55), João Pedro (67) e Sandro Lima (90+3).

Assistência: cerca de 200 espetadores.