Estoril Classics confirma expetativas

O segundo dia do Estoril Classics foi marcado pela presença de muito público no Autódromo e bastante emoção em pista, com as provas de Fórmula 1, Sports Cars, GT, Turismos, Rally e Motos de outros tempos.

As boas condições climatéricas jogaram a favor do evento, iniciando-se com o desfile de máquinas de vários clubes presentes, para depois se seguir o Spirit of Speed – FIM 70th Anniversary, com várias motos a evoluirem no traçado dos arredores de Cascais.

No programa seguiu-se o animado Troféu Mini, que proporcionou várias lutas até à bandeira de xadrez, com Phillipe Quirière a levar a melhor, subindo ao lugar mais alto de um pódio onde foi acompanhado por Fernando Soares e Jorge Correa. Nos Mini d Grupo 1, reservados ao Troféu Mighty Mini, o melhor foi Manuel Teixeira.

Já no segundo confronto dos pequenos carros britânicos, efetuada ao fim da tarde, Quirière voltou a impor-se, diante de Fernando Soares e António Silva, enquanto no Migthy Mini triunfou Paulo Leitão.

Mas foi quando os monolugares da F1 Classic Pre-1986 que os olhos de muitos fãs brilharam. O silvo ‘agudo’ dos seus motores ecoou pelas bancadas do Circuito do Estoril, num desfile de máquinas que nos fizeram lembrar Ayrton Senna e companhia.

A primeira corrida desta competição viu Martin Stretton impor o seu Tyrrell 012 diante de Katsuaki Kubota, no Lotus 91-07, e Jamie Constable, no Shadown DN8, depois do japonês e do britânico terem trocado de posições algumas vezes.

No segundo confronto, realizado já de tarde, Stretton voltou a ditar a lei no belo Tyrrell, sendo desta feita segundo Frank Lyons, no McLaren M26, fazendo esquecer o abandono da manhã. James Constable voltou a subir ao último lugar do pódio, ao ser terceiro no Shadow, enquanto Koubota teve problemas de caixa no Lotus e desistiu.

No FIA Lurani Trophy – onde competem os monolugares da antiga Fórmula Júnior – foi Richard Bradley no Brabham BT2 a vencer, seguido de Mark Shaw, em Brabham BT6, e de Bruno Weibel, em Lotus 22, que assim repetiram o pódio de sábado.

Já no Iberian Historic Endurance Carlos Barbot esteve melhor do que na véspera e conseguiu impor o seu exótico Merlyn MK4, diante de Miguel Ferreira e Francisco Carvalho, no Ford Escort RS 1600, e de James Guess e James Hilliard, no raro Ginetta G10.

Mas os carros de ralis também voltaram a pisar o asfalto do Circuito Estoril, com Ari Vatanen, no Opel Manta 400, e Mikko Hirvonen, no Ford Focus WRC, a levarem as bancadas ao êxtase com as suas manobras, provando ainda estarem muito senhores do talento exibido noutros tempos.

A prova do HGPCA F1-Pré 1966 marcou o começo das atividades da parta da tarde, com Jon Farley a repetir o êxito da véspera triunfando aos comandos do seu Brabham BT11, diante de Andrew Baumont, e de Sid Hoole, este aos comandos de um Coiper T166.

Recordar as 24 Horas de Le Mans foi o que o fez a prova 1000 km Sports Car, onde Max Hilliard e Nick Padmore repetiram o triunfo do dia anterior aos comandos do Chevron B19. A segunda posição foi para John Spiers no Osella PAS3, enquanto Carlos Tavares foi novamente terceiro no Lola T292 do Team BIP.

Os Turismo do Grupo 1 Portugal tiveram em João Diogo Lopes um justo vencedor. Atrás do piloto do Ford Escort RS 2000 terminou André Castro Pinheiro, no Jaguar XJ8, e Paulo Vieira, em Ford Escprt RS 2000.