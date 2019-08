Estónio Ott Tänak domina o dia no rali da Alemanha

O piloto estónio Ott Tänak, ao volante de um Toyota, manteve hoje a primeira posição no rali da Alemanha, vencendo cinco dos sete troços que se disputaram, depois de ter vencido na quinta-feira a primeira especial da prova.

O belga Thierry Neuville (Hyundai) também esteve em destaque, vencendo os outros dois percursos cronometrados, e ascendeu ao segundo lugar desta 10.ª etapa do campeonato do mundo de ralis (WCR), estando a apenas 2,8 segundos de Tänak (59.12,4 minutos).

Tänak, duplo vencedor em título do rali da Alemanha, chegou às estradas germânicas na liderança do WCR, procurando obter a sua quinta vitória na época e a terceira seguida na Alemanha.

Já o francês Sébastien Ogier (Citroën), que foi campeão do mundo de ralis nos últimos seis anos, não teve um dia fácil e foi perdendo tempo para os dois primeiros, especial após especial, terminando o dia a 22,1 segundos de Tänak.

No sábado, disputam-se mais oito provas especiais do rali, que termina no domingo.