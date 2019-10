Estónio Ott Tanak campeão mundial de ralis pela primeira vez

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) conquistou hoje o seu primeiro título mundial de ralis, colocando um ponto final no domínio do francês Sébastien Ogier (Citroën), vencedor das seis edições anteriores do campeonato.

Tanak precisou apenas de ser segundo classificado no Rali da Catalunha, penúltima prova do ano, a 17,2 segundos do vencedor, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), pois o outro adversário na corrida ao cetro, Sébastien Ogier, foi apenas oitavo.

O piloto estónio conquista, assim, o primeiro título de pilotos para a Toyota desde o francês Didier Oriol, em 1994, pois tem agora 36 pontos de avanço para Neuville e 46 face a Ogier, quando estão em disputa apenas 30 pontos no último rali, na Austrália.