“Estiveram com Eduardo Beauté no fim para a foto, para os likes”, acusa Luís Borges

O modelo e apresentador Luís Borges acusou alguns amigos de Eduardo Beauté, falecido há cerca de ano e meio, de se terem aproveitado de Beauté na parte final da sua vida.

“O Eduardo era muito boa pessoa, muito generoso, não só comigo, mas com muitas pessoas. Ajudou muita gente que não esteve lá. Quando morreu e começaram a sair as publicações no Instagram, apeteceu-me que o meu telemóvel desse para dar um murro às pessoas”, começou por Luís Borges, em conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI.

“Eu estive com o Eduardo, as pessoas não sabiam porque não tinha de ser público, mas estive ao lado dele em tudo o que precisou e essas pessoas não estiveram. Estiveram no fim para a foto, para os ‘likes’. Isso foi o que mais me doeu”, reforçou.

Eduardo Beauté tinha a guarda dos três filhos (Bernardo, Lurdes e Eduardo). Com a morte do cabeleireiro, Luís Borges teve de “abrandar” a nível profissional para ficar com as crianças.

“A vida pôs-me à prova porque, de repente, vi-me sozinho com os meus três filhos. Com o Eduardo não tive tempo para ficar dias em casa a chorar”, salientou.

Foi também Luís Borges quem contou aos filhos que Eduardo Beauté tinha falecido. “Foi um dos piores dia da minha vida, porque a ‘Lu’ era a princesa do Eduardo…”, recordou: “Foi muito difícil chegar a casa e ter de dizer que o pai já não ia levá-los à escola, já não ia levá-los almoçar no sítio onde gostavam… foi muito duro”.

“Os meus filhos são tudo”, concluiu Luís Borges, atualmente numa relação com Pedro Risueño.