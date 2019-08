Fórmula 1 Esteban Ocon regressa à Fórmula 1 pela ‘mão’ da Renault Por

A Renault anunciou que Esteban Ocon será ser piloto no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020, substituindo Nico Hulkenberg.

Este anúncio acontece no mesmo dia em que a Mercedes confirma a continuidade de Valtteri Bottas, que ‘fechou’ assim a possibilidade do francês ser piloto de corrida da equipa campeã do Mundo na próxima época.

Contudo esta mudança de Ocon para a Renault não deixa de ser uma surpresa, dada a longa duração da ligação que Hulkenberg tinha a equipa, mas que também se explica pelo facto da Mercedes apoiar o piloto gaulês de origem galega, que ficou ‘sem volante’ depois da ida de Lance Stroll para a Racing Point.

“Ao longo da sua carreira Esteban experimentou os altos e baixos deste desporto e percebe totalmente a necessidade de aproveitar todas as oportunidades possível. Para além de passarmos a contar com o seu talento natural, contamos com ele para a próxima fase do progresso da equipa”, justificou Cyril Abiteboul, líder da equipa da marca do losango.

Por sua vez Esteban Ocon mostrou-se orgulhoso por representar as cores da Renault, aludindo a vários factos para se sentir feliz: “Primeiro que tudo estou orgulhoso por tornar-me num piloto Renault. Cresci em Enstone, começando com a Lotus em 2010 e depois com a Renault. Fiquei muito ligado a esta equipa e a todos os que ali trabalham. Eles são aqueles que me abriram as portas ao patamar superior do automobilismo”.

“Em segundo lugar estou contenta com uma equipa com grandes ambições que me dá oportunidade de mais uma vez demonstrar as minhas aptidões no mais alto nível da F1”, refere também o piloto gaulês, que assim será o companheiro de equipa de Daniel Ricciardo em 2020.

Com este anúncio termina a ligação de três épocas que Nico Hulkenberg tinha com a Renault, sendo que para o seu futuro na Fórmula 1 um lugar na Haas poderá ser a única possibilidade para o alemão na próxima época. Gunther Steiner, o chefe da equipa norte-americana, já admitiu essa possibilidade.

Mas correm rumores de que Hulkenberg também é candidato a ser colega de equipa de Max Verstappen, no caso de Alexander Albon também não estar à altura do lugar na segunda metade desta temporada.