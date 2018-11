Fórmula 1 Esteban Ocon piloto de reserva da Mercedes Por

Esteban Ocon poderá não estar à partida dos Grandes Prémios em 2019, mas manterá um ‘pé’ na Fórmula 1, depois da Mercedes ter anunciado que o francês será o seu piloto de reserva na próxima época.

Foi em pleno ‘paddock’ do Abu Dhabi, onde este fim de semana decorre a última prova da temporada, que Toto Wolff, o responsável desportivo da Mercedes, anunciou que Ocon será o terceiro piloto da sua equipa em 2019.

O austríaco adiantou que o atual piloto da Racing Point Force India terá um papel preponderante nos ensaios da Mercedes, muito mais do que trabalho em simulador.

Isto numa conferência de imprensa onde o seu homólogo da Red Bull Racing, Christian Horner, não evitou brincar com o nome de Ocon a propósito do incidente que no Grande Prémio do Brasil impediu Max Verstappen de vencer. ‘Bocas’ que não provocaram qualquer resposta por parte do chefe da equipa Mercedes, mais interessado em prosseguir o anúncio sobre o piloto francês.