Fórmula 1 Esteban Ocon já participará pela Renault nos testes pós-temporada no Abu Dhabi Por

Esteban Ocon será piloto oficial da Renault a partir de 2 de dezembro e alinhará pela equipa já nos testes pós-temporada que se realizam no Abu Dhabi logo a seguir ao último Grande Prémio da época de Fórmula 1.

O Campeão GP3 de 2015 tem sido o piloto de reserva da Mercedes depois de ter sido dispensado pela Racing Point para ser substituído por Lance Stroll, mas a marca alemã chegou a acordo com a Renault para o libertar a tempo de participar nos ensaios que vão decorrer no Circuito de Yas Marina a 3 e 4 de dezembro.

Ocon será companheiro de equipa de Daniel Ricciardo na próxima época, e por isso a Renault quer que participe já nos testes onde vão ser experimentados os pneus da Pirelli para 2020.

Anteriormente o piloto francês tinha guiado um Lotus Renault E22 no primeiro treino do Grande Prémio do Abu Dhabi em 2014, quando ainda estava a dar os ‘primeiros passos’ na Fórmula 1, sendo que a última vez que tripulou um monolugar de F1 foi em outubro quando guiou um Mercedes W10 em Paul Ricard, participando no desenvolvimento dos pneus Pirelli para o próximo ano.

Com a saída de Esteban Ocon para a Renault e Lewis Hamilton ocupado com ações promocionais com o patrocinador principal da Mercedes (a Petronas), será George Russell a realizar os testes do Abu Dhabi com a equipa campeã do Mundo, sendo que nesses ensaios provavelmente o Williams será guiado pelo canadiano Nicholas Latifi.