Motores Esteban Guerrieri na ‘pole position’ para a corrida 1 do WTCR em Nurburgring Por

Esteban Guerrieri vai partir da ‘pole position’ para a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Nurburgring. Isto após uma qualificação onde Tiago Monteiro se quedou pelo 20º tempo.

Numa sessão marcada pela chuva o líder do campeonato reclamou a sua segunda ‘pole’ da temporada, batendo Norbert Micheliz por 6,023s.

Aos comandos do seu Honda Civic TCR o argentino completou uma volta ao extenso traçado do Nordeschleife em 10m30,955s, cerca de minuto meio segundo mais lento que nas anteriores sessões de treinos realizadas com a pista seca, depois de uma forte chuvada ter caído entre as sessões.

Michelisz bem tentou bater Guerrieri, mas teria que se contentar com o segundo lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã, onde ainda assim o húngaro da BRC Hyundai vai largar à frente do piloto da Munnich Motorsport, Néstor Girolami.

Numa qualificação interrompida pelo acidente sofrido por Mikel Azcona (Cupra da PWR Racing) na zona de Bergwerk, o melhor dos ‘outros’ foi Frederic Vervisch, que aos comandos do melhor dos Audi RS3 LMS da Comtoyou realizou o quarto registo, a quase sete segundos e meio de Esteban Guerrieri.

O intensificar da chuva impediu outros pilotos de melhorar, e até sofrerem alguns sustos, como Benjamin Leuchter, Tom Coronel e Kevin Ceccon e mesmo Fréderic Vervisch, que acabaria por bater com o seu Audi em Gtazenbach.

Já Tiago Monteiro teria mais um dia para esquecer, tal como o seu companheiro de equipa Attila Tassi, já que ambos os Honda Civic da KCMG ficaram a mais de 20 segundos do tempo de Guerrieri, que ao conseguir a ‘pole position’ ampliou a sua vantagem no campeonato em 15 pontos sobre Thed Bjork, que vai largar apenas de quinto para este primeiro confronto no Nordschleife.

A corrida tem lugar amanhã pelas 17h30 (16h30 em Portugal) antes da qualificação 2 e das corridas 2 e 3.

Resultado da qualificação 1

1º Esteban Guerrieri (Honda) 10m30,955s

2º Norbert Michelisz (Hyundai) 10m36,987s

3º Nestor Girolami (Honda) 10m37,143s

4º Frederic Vervisch (Audi) 10m38,360s

5º Thed Bjork (Lynk & Co) 10m39,087s

6º Yvan Muller (Lynk & Co) 10m39,356s

7º Jean-Karl Vernay (Audi) 10m39,878s

8º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 10m40,372s

9º Robert Huff (Volkswagen) 10m40,379s

10º Benjamin Leuchter (Volkswagen) 10m40,925s