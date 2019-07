Motores Esteban Guerrieri com a confiança de um líder no WTCR Por

Esteban Guerrieri chegou a Vila Real no comando da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) e a sua postura face à prova portuguesa é a de confiança, própria de um líder.

O argentino da ALL-INKL Munnich pode não ser o piloto que mais vitórias tem na temporada mas tem sido o mais consistente ao longo da época. Os cinco pódios obtidos até ao momento contribuem para a sua confiança.

Ainda assim Guerrieri tem imenso ‘respeito’ pelo traçado transmontano: “Esta pista é um grande desafio, como qualquer pista citadina é. Diria que Vila Real é um pouco como um Macau pequeno. Mas gosto imenso dela e acho que aqui me posso dar bem”.

“Aqui é importante fazer uma boa qualificação, ainda que ache que a ‘joker lap’ possa ter algum impacto”, afirma o sul-americano, que não se mostra tão certo de que Johan Kristoffersson possa levar vantagem por vir do ralicross: “Não creio. Não tem muito a ver. Aqui serão mais as circunstâncias da corrida a ditar a sorte na ‘joker’ mais do que a estratégia”.

Questionamos o titular do Honda Civic Type-R # 86 sobre qual era a sua ‘receita’ para, numa competição tão equilibrada como o WTCR, se manter tanto tempo no comando: “Acho que eu e a equipa temos conseguido saber gerir muito bem as situações. Foi muito o caso de Nurburgring, onde não consegui ganhar. Aqui tenho grandes expetativas. É um traçado de que gosto. Além disso dei-me bem em Marraquexe, que também é uma pista citadina, ainda que um pouco diferente desta”.