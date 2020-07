Desporto “Este verão tem tudo para ser azul. E branco”. FC Porto dedica canção aos portistas Por

O FC Porto está na liderança do campeonato com mais seis pontos que o Benfica, segundo classificado, e com vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual com as águias no fim da época.

No Dragão, existe a crença de que o título poderá ser comemorado pelos portistas e, embora Sérgio Conceição avise que nada está conquistado, o FC Porto, através da Dragões Diário, revela, nesta quarta-feira, confiança de que o verão será comemorado com as cores do clube.

“Nós acreditamos mesmo que este verão tem tudo para ser azul. E branco”, assinalam os portistas.

Ao mesmo tempo, o FC Porto dedica uma canção de Juan Magan intitulada de “Verano Azul”.