“Este é um dos dias mais negros da Nova Zelândia” – primeira-ministra

A primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern disse hoje que é este “um dos dias mais negros da Nova Zelândia”, após tiroteios em duas mesquitas que causaram várias mortes na cidade de Christchurch.

“Um ato de violência sem precedentes que não tem lugar na Nova Zelândia”, segundo Arden, que afirmou não poder precisar o número de vítimas mortais, mas que confirmou que a polícia tem uma pessoa sob custódia relacionada com os incidentes que se desenrolaram “em diversos locais”.

Numa conferência de imprensa, a primeira-ministra disse que muitas pessoas afetadas podem ser migrantes ou refugiadas “que escolheram fazer da Nova Zelândia a sua casa”.

“Esta é a sua casa. Elas são nós. A pessoa que perpetuou essa violência contra nós não é”, frisou.

A polícia neozelandesa aconselhou as pessoas a não se deslocarem a qualquer mesquita no país e para permanecerem dentro de suas casas.

O jornal New Zeland Herald noticiou que um dos atiradores transmitiu em direto durante 17 minutos o momento em que disparou sobre as pessoas que se encontravam no interior de uma das mesquitas.

Os ‘media’ locais noticiavam que ainda se encontrava um atirador ativo e que uma bomba tinha sido descoberta no interior de um carro, em Strickland Street, numa rua localizada a cerca de três quilómetros da mesquita de Al Noor.

Os episódios, com início às 13:40 (00:40 em Lisboa), aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid, existindo informações de vários atiradores, noticiou o jornal New Zeland Herald, num momento em que as forças policiais citadas pelo jornal The Guardian informaram que há uma bomba num carro em Strickland Street, numa rua localizada a cerca de três quilómetros da mesquita de Al Noor.

A equipa de críquete do Bangladesh que está em Christchurch para defrontar a Nova Zelândia encontrava-se na mesquita de Hagley Park para a oração diária quando o tiroteio começou, mas conseguiu abandonar o local sem que qualquer dos jogadores tenha sido atingido pelos disparos.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da Ilha Sul ao norte da Península de Banks. É a capital da região de Canterbury.