Nas Notícias “Estava convicta de que ter cuidados me iria proteger”, diz Graça Freitas Por

A diretora-geral da Saúde recuperou da covid-19, cerca de três semanas depois de ter ficado “surpreendida” com o diagnóstico da infeção.

“Fui extremamente cuidadosa desde o início” da pandemia, garantiu, citando uma série de “rotinas” que criou.

“Estava convicta de que ter esses cuidados me iria proteger, apesar de dizer frequentemente que não há risco zero. E isso é uma das coisas que ficam: não há”, frisou o rosto da Direção-Geral da Saúde (DGS), em entrevista ao Sol.

Prestes a retomar funções (segunda-feira), Graça Freitas apontou o próprio exemplo para insistir na necessidade de cumprir as regras sanitárias em tempo de Natal.

“Podemos fazer imensa coisa para reduzir, uma medida só nunca chega, mas podemos ser confrontados com sermos infetados mesmo tomando todas as precauções. Houve um dia em que uma colega me ligou e me disse ‘estivemos na mesma sala e eu estou positiva’. Já não a via há muitos dias e, naquele, calhou estarmos na mesma sala”, sustentou.

“Devemos ter todo o cuidado possível, sabendo que mesmo assim pode acontecer. E se não tivéssemos cuidados? É um vírus que circula muito facilmente”, insistiu, garantindo que a colega que a contagiou estava de máscara.

“Estávamos a metro e meio, talvez. No conjunto, estávamos a cumprir as regras”, garantiu.

Satisfeita por ter vencido a doença, Graça Freitas confessou ainda o alívio por não ter contagiado ninguém.

“A minha grande aflição foi pensar que o meu marido podia estar contagiado. Tinha aqueles sintomas e pensei se ele, que tem estado em teletrabalho, a ter os cuidados todos, tinha sido infetado por mim”, concluiu.