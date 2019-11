Estatal brasileira Eletrobras regista lucro de 155,7 ME no terceiro trimestre

O resultado indicou uma recuperação face ao défice de 2,2 mil milhões de reais (480 milhões de euros) observado em igual período do ano passado, e resulta do aumento da receita com novos contratos de fornecimento de energia.

Nos nove primeiros meses de 2019, a Eletrobras obteve lucro de 7,6 mil milhões de reais (1,6 mil milhões de euros), resultado que foi impulsionado pela redução de gastos e privatização de ativos.

Entre julho e setembro, a receita da maior estatal do setor elétrico brasileiro alcançou 8,8 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros), subida de 9,7 por cento face ao mesmo trimestre de 2018.

O Ebitda (sigla em inglês usada para denominar o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Eletrobras aumentou 303 por cento, comparativamente ao terceiro trimestre do ano passado, somando 2,8 mil milhões de reais (610 milhões de euros).

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou um projeto de lei autorizando a privatização da Eletrobras no início de novembro, que enviou ao congresso.

Agora os parlamentares do país decidirão se autorizam, ou não, a privatização do controlo da empresa estatal, que poderá render aos cofres públicos pelo menos 16,2 mil milhões de reais (3,5 mil milhões de euros), segundo dados incluídos pelo Governo brasileiro no Orçamento para 2020.