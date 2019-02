Estados Unidos vencem jogo das ‘estrelas em ascensão’ do ‘All Star’ da NBA

Os Estados Unidos venceram sexta-feira o ‘Mundo’ por 161-144, no jogo das ‘estrelas em ascensão’ integrado no fim de semana ‘All Star’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), em Charlotte.

Num embate com muitos ‘afundanços’ (55) e ‘triplos’ (37), e em que pouco se defendeu, como é normal nestes encontros, o jogador em maior destaque foi Kyle Kuzma, dos Los Angeles Lakers, eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP), ao marcar 35 pontos.

“No ano passado, o Mundo deu-nos ‘pontapés nos rabos’, vencendo por 30 pontos. Muitos de nós ainda nos lembrávamos disso”, afirmou Kuzma, em alusão ao desaire por 31 pontos (155-124) no ‘Rising Stars’ de 2018.

Jayson Tatum, com 30 pontos e nove ressaltos, Trae Young, com 25 pontos, 10 assistências de sete ressaltos, e Donovan Mitchell, com 20 pontos, nove assistências e sete ressaltos, foram os outros destaques da equipa norte-americana.

Quanto à formação dos jovens estrangeiros a atuar na NBA, o australiano Ben Simmons foi o líder, com 28 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, secundado pelo finlandês Lauri Markkanen, com 21 pontos.

Por seu lado, o esloveno Luka Doncic – que o publico votou em grande número para o jogo principal, o ‘All Star Game’ de domingo, mas acabou por não ser escolhido – terminou o embate com 13 pontos, nove assistências e cinco ressaltos.