Estados Unidos vencem Jamaica e disputam final da Gold Cup com o México

Os Estados Unidos, anfitriões da Gold Cup de futebol, qualificaram-se na quarta-feira para a final da principal prova de seleções da América do Norte, Central e Caraíbas, ao vencerem nas meias-finais a Jamaica, por 3-1.

Em Nashville, o médio Christian Pulisic foi o principal responsável pelo triunfo dos norte-americanos, ao marcar dois golos, aos 52 e 87 minutos, já depois de Weston McKennie ter inaugurado o marcador para a seleção anfitriã, aos nove, tendo o avançado Shamar Nicholson concretizado o tento solitário da Jamaica, aos 69.

Na final da Gold Cup, marcada para domingo, os Estados Unidos vão defrontar o México, recordista de títulos da prova, com sete troféus conquistados, que na terça-feira venceu o Haiti por 1-0, no outro jogo das meias-finais, após prolongamento, graças a um golo de grande penalidade marcado pelo ex-jogador do Benfica Raúl Jiménez, aos 93 minutos.