Estados Unidos ‘penaram’ para bater Turquia no Mundial de basquetebol

Os Estados Unidos, bicampeões em título, mas presentes na China sem qualquer das suas grandes ‘estrelas’, sofreu hoje uma imensidão para bater a Turquia, por 93-92, após prolongamento, no segundo encontro no Mundial de basquetebol.

A formação europeia, vice-campeã em 2010, só conseguiu a primeira liderança a 12,3 segundos do final do tempo regulamentar, mas, então, desperdiçou uma série de oportunidades para superar os norte-americanos.

Na última posse de bola, Khris Middleton (15 pontos) falhou um ‘triplo’, mas os turcos não conseguiram o ressalto e, a uma décima do fim, Cedi Osman fez falta, num ‘triplo’, sobre Jayson Tatum, que marcou o primeiro lance livre e o terceiro.

Depois, no prolongamento, a Turquia chegou a liderar por cinco pontos (89-84) e, ainda a comandar por um (92-91), com apenas 9,2 segundos para jogar, Joe Harris cometeu uma falta anti-desportiva.

Os turcos tinham a vitória à mercê, mas Dogus Balbay falhou dois lances livres e, pouco depois, após falta obrigatória dos norte-americanos, Cedi Osman desperdiçou mais dois.

Do outro lado, e após falta de Osman, Middleton não perdoou e colocou os Estados Unidos novamente na frente (93-92), a 2,1 segundos do fim. Na última posse, Ersan Ilyasova, o melhor em campo (23 pontos e 14 ressaltos), ainda falhou um ‘triplo’.

Os norte-americanos garantiram, assim, um lugar na segunda fase, tal como Brasil, após surpreender a Grécia, França, República Dominicana, ‘carrasca’ da Alemanha, Lituânia e Austrália, que se juntam às já apuradas Polónia, Argentina, Rússia, Espanha, Sérvia e Itália.

No Grupo E, os turcos vão discutir na quinta-feira a segunda vaga com a República Checa, que se estreou a ganhar, ao bater o Japão por 89-76, com 22 pontos de Blake Schilb e outros tantos de Jaromir Bohacik.

A maior surpresa da ronda aconteceu no Grupo F, com o Brasil a impor-se à Grécia por tangenciais 79-78, com 22 pontos e nove ressaltos de Anderson Varejão, 15 pontos de Marquinhos Sousa e 13 de Alex Garcia e de Leandrinho Barbosa.

Os gregos, liderados por Georgios Printezis (20 pontos) e só com 13 pontos do MVP da NBA Giannis Antetokounmpo, vão disputar o outro lugar na segunda fase com a Nova Zelândia, vencedora por 93-83 face ao Montenegro, com 25 pontos de Corey Webster.

A outra surpresa do dia foi a eliminação da Alemanha, que, depois de perder com a França por 78-74, na estreia no Grupo G, somou o segundo desaire, face à República Dominicana, por 70-68, apesar dos 20 pontos e sete assistências de Denis Schröder.

Os dominicanos, com 17 pontos de Victor Liz e 16 de Eloy Vargas, estão na segunda fase, tal como a França, ‘esmagadora’ face à Jordânia, que bateu por 103-64, com 16 pontos e 13 ressaltos de Rudy Gobert e 19 pontos e oito assistências de Nando De Colo.

No Grupo H, tudo ficou também decidido, com os apuramentos da Lituânia, que bateu o desfalcado Canadá por 92-69, com 13 pontos e oito ressaltos de Jonas Valanciunas, e da Austrália, vencedora por 81-68 face ao Senegal, num embate em que Joe Ingles ficou a uma assistência do primeiro ‘triplo duplo’ num Mundial.

“Não sabia (que podia ter feito o primeiro ‘triplo duplo’ num Mundial), mas isso não me incomoda. O único objetivo que tinha hoje era ganhar”, disse Ingles, que terminou o encontro com 17 pontos, 10 ressaltos e nove assistências.

A 18.ª edição do Mundial prossegue na quarta-feira, dia em que China e Venezuela, no Grupo A, e Porto Rico e Tunísia, no Grupo B, vão lutar por duas das quatro vagas ainda por preencher na segunda fase da prova.

Na quinta-feira, serão ocupadas as últimas duas, que sairão dos embates entre Turquia e República Checa, do Grupo E, e Grécia e Nova Zelândia, no Grupo F.