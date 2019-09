Estados Unidos iniciam defesa do título com vitória no Mundial de basquetebol

Os Estados Unidos iniciaram hoje a defesa do título com um triunfo sobre a República Checa (88-67), enquanto a França superou a Alemanha (78-74), no jogo ‘grande’ do segundo dia do Mundial2019 de basquetebol, a decorrer na China.

Em Xangai, os campeões mundiais já venciam os checos ao intervalo com 14 pontos de vantagem (43-29) e acabaram por poupar ‘esforços’ na segunda parte, com destaque para os 16 pontos de Donovan Mitchell e os 13 pontos e quatro assistências de Kemba Walker.

No outro encontro do Grupo E, a Turquia venceu o Japão por 86-67 com a ajuda de Ersan Ilyasova, que assinou um ‘duplo duplo’, com 19 pontos e 10 ressaltos.

No duelo entre os dois do Grupo G, a França superiorizou-se à Alemanha, mas sofreu no final da partida, depois dos germânicos terem recuperado de uma desvantagem de 16 pontos.

Evan Fournier, com 26 pontos e 10 ressaltos, e Amath M’Baye, com 21 pontos e cinco ressaltos, foram determinantes no triunfo dos gauleses.

No outro jogo do agrupamento, a República Dominicana bateu a Jordânia, por 80-76.

A Grécia estreou-se com um triunfo sobre Montenegro, por 85-60, enquanto o Brasil bateu a Nova Zelândia, por 102-94, em jogos do Grupo F.

No Grupo H, a Lituânia protagonizou o resultado mais pesado da competição, até agora, ao bater o Senegal por 54 pontos de diferença, por 101-47. Por seu lado, a Austrália bateu Canadá, por 108-92.