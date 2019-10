Estados Unidos detiveram um milhão de imigrantes ilegais em 2019

O número de imigrantes ilegais detidos nas fronteiras entre o México e os Estados Unidos cresceu 88 por cento nos últimos 12 meses, atingindo cerca de um milhão de pessoas, revelou hoje o Governo norte-americano.

O número de detenções de imigrantes ilegais nos Estados Unidos é o mais alto dos últimos 12 anos e está a preocupar as autoridades.

Para o diretor do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras, Mark Morgan, este aumento está a tornar a situação incomportável.

“São números que nenhum sistema de imigração no mundo está preparado para lidar”, disse Mark Morgan, durante uma conferência de Imprensa na Casa Branca, referindo-se ao cerca de milhão de detenções durante o ano fiscal de 2019 (entre outubro de 2018 e setembro de 2019), quando comparado com o ano fiscal de 2018.

Mark Morgan referiu, contudo, que a estratégia do Governo para travar os imigrantes ilegais está a dar resultados, demonstrados na queda verificada nos últimos meses. Em setembro a guarda de fronteira dos EUA deteve 52.000 pessoas, menos 65 por centro comparando com o pico, atingido em maio.

Em maio foram detidas 144 mil pessoas, incluindo um grupo de 1.036 pessoas que atravessou a fronteira em El Paso, no Texas, para se deixar deter pelas autoridades de fronteira.

O crescimento de 2019 contrasta com a tendência verificada nos quatro anos anteriores, quando se registou um declínio constante.

O Governo do México aceitou este ano deslocar milhares de militares para procurar travar as ondas de migrantes que se deslocam para os Estados Unidos a partir da América Central, depois de ter sido ameaçado com retaliações económicas pelo Governo norte-americano de Donald Trump.